Wanneer wil hij stoppen? Wout van Aert spreekt openlijk over het einde van zijn carrière

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert is aan zijn zevende seizoen begonnen bij Visma-Lease a Bike en kan zolang doorgaan als hij wil. Maar hoelang wil Van Aert, die in september 30 jaar werd, nog doorgaan?

Voor Wout van Aert staat dit voorjaar opnieuw in het teken van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de Ronde stond hij één keer op het podium, in Parijs-Roubaix twee keer. Maar Van Aert wil graag winnen.

Nu Van Aert 30 jaar is, wordt ook duidelijk dat hij niet heel veel kansen meer krijgt om die twee koersen op zijn erelijst te zetten. Toch denkt Van Aert, die een contract van onbepaalde duur heeft, nog niet meteen aan stoppen.

Van Aert denkt nog niet aan stoppen

"Ik rijd elke dag tegen renners die op hun 35 soms zelfs nog beter presteren dan toen ze 30 waren. Bij anderen zet het verval zich dan weer eerder in. Ik weet het dus niet goed", zegt Van Aert in een gesprek met Revelo.

"Maar ik ben intussen 30 geworden, en het klopt inderdaad wel dat ik mij in het peloton al wat ouder begint te voelen met al die jonge gasten. "Ik voel me ook nog steeds jong. Ik ben ook relatief laat begonnen met wegwielrennen door het veldrijden.

"Dus ik denk er eerlijk gezegd nog niet aan om het rustiger aan te doen." Toch deed zijn verjaardag Van Aert wel nadenken. "Dertig is een mooie leeftijd, maar als wielrenner ben je misschien wel ineens in het tweede deel van je carrière."