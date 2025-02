🎥 Van Aert blijft steken op zelfde positie maar tal van veelbelovende Belgen laten zich zien en strijden voor hoofdprijs

De Belgische vlag wapperde aan de aankomst in de Algarve maar met reden. Niet Wout van Aert, maar wel Milan Fretin zorgde voor een Belgisch feestje. Hij moest hiervoor Meeus en De Lie kloppen.

Wout van Aert zelf kondigde de vierde etappe in de Ronde van de Algarve aan als de lastigste sprintersrit. Daar had de oplopende aankomst in Faro zeker iets mee te maken. Een dag eerder was de positionering van Van Aert een probleem en dat liep opnieuw niet van een leien dakje. Van Aert moest in de sprint van te ver aantrekken en werd zevende.

Arnaud De Lie nog geremonteerd

Van Aert deed dus niet beter dan gisteren, maar er waren nog genoeg Belgen die zich in de strijd om de ritzege konden mengen. Arnaud De Lie en Milan Fretin zaten immers ook nog vooraan, net als groene trui Jordi Meeus. De Lie ging aan de rechterkant aan de leiding, maar Fretin ging er met veel bravoure nog op en over en hield het vol tot aan de streep.

De Belg van Cofidis pakte zo een hele fraaie overwinning. Jordi Meeus spurtte nog naar de tweede plaats: net geen bisnummer dus voor hem. Met Filippo Ganna dook er nog een verrassende naam op in de top drie: de beer van INEOS is duidelijk ook klaar voor het nieuwe seizoen. Arnaud De Lie moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een vierde plaats.

Jarno Widar maakt indruk in Frankrijk

Er werd niet enkel in de Algarve gekoerst. Ook de Tour des Alpes-Maritimes trok zich op gang en het werd in Frankrijk meteen een slijtageslag. Ook hier was een landgenoot die één van de hoofdrollen voor zijn rekening nam. De jonge Jarno Widar maakte indruk op de slotklim en finishte als vijfde, in een groepje op 47" van de winnaar.

De overwinning was voor de Italiaan Christian Scaroni, die in de sprint afrekende met de Colombiaan Santiago Buitrago.