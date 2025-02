Johan Museeuw geeft eerlijk antwoord en heeft een bepaalde vrees met betrekking tot Wout van Aert

Wout van Aert is misschien één van de renners met de grootste gunfactor. Johan Museeuw zit desondanks wel met een bepaalde vrees als het over Van Aert gaat.

Museeuw schetst bij Wieler Revue duidelijk zijn verwachtingen over Wout van Aert in het klassieke werk. Die laatste droomt nog altijd van winst in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. "Ik heb bij Van Aert het gevoel dat het nu of nooit is", aldus Museeuw. De Leeuw van Vlaanderen vreest dus dat Van Aert die twee klassiekers niet zal winnen als hij het dit jaar niet doet.

Van Aert draait ondertussen al verschillende jaren mee aan de top van het profwielrennen. Zo doe je ook extra ervaring op, maar hij is ook geen jong veulen meer dat het zich kan permitteren als er eens een kans aan zijn neus voorbijgaat. "Hij is dertig jaar en de jaartjes beginnen straks te tellen", hoopt Museeuw dat de volgende grote triomf voor Van Aert niet te lang op zich laat wachten.

Grote concurrentie voor Van Aert

De concurrentie is natuurlijk niet min. Zeker omdat ook Tadej Pogacar dit jaar opnieuw meedoet aan de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast heeft Mathieu van der Poel de voorbije seizoenen bewezen dat de Ronde op zijn lijf geschreven is. Museeuw heeft een droomscenario in gedachten. "Ik hoop ergens dat ze een keer met z’n drieën naar de meet rijden. Dat zou leuk zijn."

Museeuw weet ook wel dat het voor Van Aert qua valpartijen niet bepaald heeft meegezeten. "Van Aert is al veel tegengekomen in z’n carrière maar we moeten concluderen dat er nog altijd maar één monument op zijn palmares staat. Maar ik wil er wel meteen bij zeggen dat hij heel veel andere mooie wedstrijden gewonnen heeft. De wielersport is meer dan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Van Aert onderneemt nieuwe poging

Dat is zeker en vast zo, maar het voorjaar draait toch grotendeels rond die wedstrijden. We zullen de pogingen van Van Aert om deze koersen te winnen dit jaar weer met veel aandacht volgen.