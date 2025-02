🎥 Toon Aerts zet afscheidnemende broer Thijs stevig in de bloemetjes met mooie woorden

Broers Toon Aerts en Thijs Aerts staan in Oostmalle voor de laatste keer ooit samen aan de start van een cross. Thijs Aerts hangt er namelijk zijn fiets aan de haak.

Thijs Aerts (28) is de jongere broer van Toon Aerts (31), die vooral bij de jeugd mooie prestaties neerzette. Zo werd hij wereldkampioen bij de junioren in 2014, in 2016 en in 2018 werd hij Belgisch kampioen bij de beloften.

Zondag in Oostmalle rijdt hij dus zijn allerlaatste veldrit uit zijn carrière. "Sinds mijn eerste stappen in de veldritwereld op elfjarige leeftijd, heb ik de kans gekregen om alles mee te maken", zegt Thijs Aerts in een persbericht van zijn ploeg Charles Liégeois Roastery CX.

"Elke modderstrook, circuit, zege en tegenslag hebben van mij de coureur gemaakt die ik vandaag ben. Ik heb dankzij Charles Liégeois Roastery CX en Baloise Trek Lions mijn kinderdromen kunnen waarmaken. Samen met mijn broer Toon heb ik ook ontelbare herinneringen gemaakt."

Toon Aerts zet broer Thijs in de bloemetjes

Ook Toon Aerts nam al afscheid van zijn broer op zijn sociale media met een video. Het is een kleine compilatie van de mooiste momenten die ze samen hebben beleefd in hun carrières in het veldrijden.

"Ik ben trots op alles wat je hebt bereikt en de onvergetelijke momenten die we hebben gedeeld, makker! Je zal enorm gemist worden in het veld! Thisse merci! Op naar nieuwe avonturen!", schrijft Toon Aerts.