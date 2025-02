🎥 Wie kan hem volgen op racecircuit? Mathieu van der Poel demonstreert straffe combinatie en geeft wielertalenten goede voorbeeld

Om eens iets apart te doen, kan je wel bij Mathieu van der Poel terecht. VDP op een racecircuit bijvoorbeeld, wie zou dat nu niet willen zien?

De wielertalenten van de Zwift Academy moeten op een racecircuit een bepaald parcours afleggen, aangegeven door oranje kegeltjes. Goed de bochten nemen en voldoende snelheid behouden zijn de grootste uitdagingen in dit traject. Bij Alpecin-Deceuninck zijn ze nu al benieuwd naar wie dat het beste kan, want de ploeg heeft altijd wel een plekje voor de winnaar van de Zwift Academy.

Om die talenten het goede voorbeeld te geven, is niemand minder dan Mathieu van der Poel naar het circuit gestuurd. GCN vroeg Van der Poel eerst om enkele tips te geven en daarna was het dus tijd voor het echte werk. Van der Poel moest zelf ook het traject eens afleggen. Afwachten of één van de deelnemers aan de Zwift Academy zijn tijd kan kloppen.

Andere omstandigheden voor Van der Poel

Wie dat kan, bombardeert zichzelf meteen tot favoriet om als winnaar uit de Zwift Academy te komen. Mathieu van der Poel is het immers wel gewend om een parcours af te werken waar het de hele tijd draaien en keren is. Dat doet hij meestal dan wel in het veld of in de bossen. Om dat klaar te spelen op een racecircuit, is nog heel iets anders.

Desondanks haalt Mathieu van der Poel op een gegeven moment wel een snelheid van 44 kilometer per uur. Geen evidentie, als je weet dat het op het uitgestippelde parcours van bocht naar bocht rijden is. Van der Poel geeft alvast een demonstratie van zijn wondermooie techniek en het behoud van snelheid: dat blijft een straffe combinatie.

Motivatie om Van der Poel te kloppen

Nu is het dus aan de Zwift Academy-deelnemers. Het is altijd een speciale motivatie om iemand als Mathieu van der Poel te proberen kloppen.