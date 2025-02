De Lie geeft met zorgen op in de Algarve, Visma-Lease a Bike met nog meer vraagtekens naar de Omloop

Arnaud De Lie kon in de Ronde van de Algarve geen tweede zege van het seizoen boeken, na zijn zege in de Ster van Bessèges eerder. De Belgische kampioen moest tevreden zijn met een derde en een vierde plaats.

Zaterdag al klaagde De Lie van allergieën. "Ik heb het gevoel dat ik door mijn neus praat. Ik weet niet of het te maken heeft met het begin van de lente hier of de pollen", zei De Lie toen bij La Dernière Heure.

Zondagochtend maakte Lotto bekend dat De Lie niet meer zal starten in de afsluitende tijdrit. "Arnaud heeft te veel last van allergieën en zal niet deelnemen aan de tijdrit vandaag, uit voorzorg voor de komende klassiekers."

🇵🇹 #VoltaAoAlgarve@Arnaud_De_Lie is experiencing too much discomfort from allergies and, as a precaution for the upcoming classics, will not start in today’s time trial.



