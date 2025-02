Ploegleider van Wout van Aert haalt uit naar UCI na incident met Milan Fretin in de sprint

Wout van Aert is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen in de Ronde van de Algarve. Van Aert werd opnieuw gehinderd in de sprint, tot ongenoegen van zijn ploegleider Arthur van Dongen.

Vrijdag werd Wout van Aert ingesloten in de sprint in Tavira, die gewonnen werd door Jordi Meeus. Zaterdag ging Van Aert opnieuw zijn kans, maar ook nu kon hij niet helemaal zijn kans gaan. Van Aert verloor twee keer zijn momentum.

"Eerst komt Wout in aanvaring met Alberto Dainese die naar links uitwijkt en nadat Wout zich opnieuw op gang heeft getrokken, gaat Fretin van links naar rechts", stelde ploegleider Arthur van Dongen bij Het Nieuwsblad.

"Volgens mij moet je altijd in een rechte lijn sprinten, maar iedere koers is het blijkbaar anders. Dat is niks nieuws", haalde Van Dongen cynisch uit naar de UCI. "Begrijp me niet verkeerd: Fretin was sterk. Maar het is wel zuur voor ons."

Visma-Lease a Bike dient geen klacht in

Fretin gaf ook toe dat hij Van Aert even voelde aangaan, maar zijn manoeuvre had geen gevolgen. Nadien ging Fretin Van Aert ook opzoeken, waarna het allemaal snel werd vergeven en vergeten. Visma-Lease a Bike diende ook geen klacht in.

Dat heeft volgens Van Dongen ook geen enkele zin, want daar schiet Van Aert ook niets mee op. Het is aan de nummer twee, Jordi Meeus, om eventueel een klacht in te dienen. Visma-Lease a Bike wilde er geen energie aan verspillen.