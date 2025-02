Sanne Cant onthult haar drie mooiste momenten uit haar carrière in de cross

Sanne Cant rijdt straks in Oostmalle haar allerlaatste cross in haar carrière. Een bijzonder succesvolle carrière, met heel wat mooie momenten.

In Oostmalle rijdt Sanne Cant haar 418de en laatste cross bij de profs, na 21 jaar hangt ze straks haar fiets aan de haak. Daarin beleefde Cant heel wat hoogtepunten met onder meer vijftien Belgische titels op rij en drie wereldtitels op rij.

Bij De Zondag kiest Cant de drie mooiste momenten uit haar carrière. "Sowieso kies ik het moment waarop ik besefte dat ik verder wilde doen als crosser: de Wereldbekermanche in Hofstade in 2007, waarin vijfde werd en op een bepaald moment zelfs aan de leiding reed."

Toen werd er niet naar de cross van de vrouwen gekeken, tot Cant plots vooraan meedeed. Toen begon de publieke aandacht wel te komen en die is er ook gebleven. Het was dan ook een speciaal moment voor Cant.

Eerste medaille en drie wereldtitels op WK

Ook haar bronzen medaille op het WK in Koksijde in 2012 staat in haar top drie. Er stonden toen maar liefst 60.000 langs de kant, wat voor een oorverdovend lawaai zorgde. "En toen mocht ik het podium op. Een droom."

"Tot slot wil ik ook een wereldtitel in mijn top drie plaatsen, alleen is de vraag welke ik kies. Misschien moet ik ze als één geheel zien. Drie wereldtitels zonder een jaar tussen te laten, was iets heel unieks", besluit Cant nog.