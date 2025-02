Wout van Aert 'in gevaar gebracht' en kan rekenen op medeleven: "Technisch gezien is het een declassering"

Het sprintincident met Wout van Aert in de Algarve zorgt voor uiteenlopende meningen. Van Aert zelf is duidelijk niet van plan om al veel risico's te nemen. Milan Fretin deed dat wel.

Vandaag gooien ze het over een hele andere boeg in de Ronde van de Algarve. De aandacht gaat naar een compleet andere discipline: het tijdrijden. Dat wil niet zeggen dat alles reeds vergeten is wat er gisteren in de sprint gebeurde. Van Aert grapte dat hij Fretin kon voelen aangaan. De ritwinnaar vond dan weer dat het één van die dingen was die bij het sprinten hoort.

Dat vond Arthur van Dongen, de ploegleider van Wout van Aert, helemaal niet. De Nederlander was streng voor het manoeuvre van Fretin. De Belgische podcaster Benji Naesen, die in het verleden nog samenwerkte met Lotto, kan het ongenoegen bij Visma-Lease a Bike begrijpen. "Milan Fretin week van zijn lijn af en bracht Wout van Aert in gevaar. Technisch gezien is het een declassering", schrijft Naesen op X.

Zorgen om Wout van Aert

Daar kwam uiteraard ook heel wat reactie op. Annemiek vond dat Fretin een gele kaart moest krijgen voor het hinderen van Wout van Aert. Rudi Vollering vond dat Wout, De Lie en Girmay toch niet zo sterk als Fretin waren in de sprint. Een zekere Tony ziet dat Van Aert nog moet groeien. "Het had zeker impact op hem, maar Wout ziet er niet echt goed uit, zorgwekkend met het openingsweekend om de hoek."

Milan Fretin deviated and endangered Wout van Aert there. Technically, that's a relegation. 🤷‍♂️ #VoltaAoAlgarve — Benji Naesen (@BenjiNaesen) February 22, 2025

Een fanaccount van wielertalent Paul Fietzke is het met Naesen eens dat Meeus technisch gezien zijn tweede opeenvolgende ritzege toegewezen had moeten krijgen. Naesen reageert ook nog op de indruk dat Fretin gewoon de betere sprinter was. "Fretin was de sterkste maar dat verandert niets aan het feit dat hij gedeclasseerd moest worden."

Ook Dainese ontsnapt aan declassering

Een andere sprinter die kritiek krijgt op sociale media is Alberto Dainese. Ook de Italiaan moest volgens meerdere stemmen gedeclasseerd worden.