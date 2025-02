Belgische crosser geeft zijn seizoen slechts twee op tien: "Mag mezelf niets wijsmaken"

De verrassende nummer drie in Oostmalle was Toon Vandebosch (25). Al het hele seizoen was hij op de sukkel en hij blijft dan ook streng voor zichzelf.

Met twee top tien plaatsen in Beringen en Essen begon het seizoen goed voor Toon Vandebosch, maar daarna raakte hij op de sukkel. Hij eindigde in totaal negen keer in de top tien, maar moest ook twintig keer tevreden zijn met een eindnotering tussen plek tien en twintig.

Zondag in Oostmalle was er dan plots die uitschieter met een derde plaats. Toch blijft Vandebosch streng voor zichzelf wat dit seizoen betreft. Hij geeft zijn seizoen dan ook een twee op tien. "Neen, ik mag mezelf niets wijsmaken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Verkeerde aanpak nekt Vandebosch

Na zijn goede resultaten in Beringen en Essen werden zijn vriendin en daarna zijn ouders ziek. Zelf werd Vandebosch niet ziek, maar zijn hartslag was wel hoger. Dat is een teken aan de wand, maar hij bleef doortrainen, hij verbleef zelfs een tijd in een hoogtetent.

Vandebosch wilde snel weer presteren en stond steeds minder fris aan de start van een cross door zijn zwaardere trainingen. Nu beseft Vandebosch dat hij het had moeten aanpakken zoals Joris Nieuwenhuis dat gedaan heeft.

"Ik had mijn lichaam voldoende rust moeten gunnen om te kunnen herstellen en weer competitief te zijn. Maar goed het is nu eenmaal zo. Ik kijk al vooruit naar volgend seizoen. Mijn beste jaren zouden er nu moeten aankomen."