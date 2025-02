Niet alleen Merlier blonk uit in UAE Tour: toptalent van Soudal Quick-Step bereikt mijlpaal

Met twee zeges van Tim Merlier was de week van Soudal Quick-Step al geslaagd in de UAE Tour. Junior Lecerf zorgde nog voor de kers op de taart.

Winnen met Tim Merlier was het hoofddoel van Soudal Quick-Step in de UAE Tour. De Europese kampioen loste de verwachtingen helemaal in en won twee etappes, wat zijn totaal voor 2025 nu al op vier brengt.

Soudal Quick-Step had bij afwezigheid van Remco Evenepoel niet echt klassementsrenner aan boord, maar Junior Lecerf (22) deed het in de slotrit van de UAE Tour uitstekend. Hij werd achtste op Jebel Hafeet (10,8 km aan 6,6%).

Lecerf achtste in de UAE Tour

"We zaten in de goede waaier en mijn ploeggenoten keken goed naar me om. De klim was lastig, maar ik gaf alles en een achtste plaats is dan geweldig. Ik denk dat dit mijn beste prestatie is als prof tot dusver."

Lecerf steeg door zijn achtste plaats in de slotrit nog tien plaatsen in het klassement en werd achtste in de UAE Tour. "Ik ben erg blij, want dit is mijn eerste top-10 resultaat in de World Tour", besloot de jonge Belg.

Lecerf komt nu terug naar Europa en staat dit weekend aan de start van twee zware Fransen koersen. Zaterdag rijdt hij de Faun-Ardèche Classic, zondag staat hij ook aan de start van de Faun Drome Classic.