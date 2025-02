Soudal-QuickStep verwelkomt nieuwe COO, Patrick Lefevere heeft zijn bedenkingen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tijd om te rusten voor Patrick Lefevere? De ex-CEO van Soudal-QuickStep heeft blijkbaar een volle agenda.

Patrick Lefevere is officieel met pensioen gegaan bij Soudal-QuickStep, maar helemaal stoppen en niks doen is duidelijk nog niet aan de orde.

Zijn agenda staat duidelijk nog goed vol. Daar hoort ook nog overleg met zijn opvolger Jurgen Foré bij, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Vorige week zijn we nog samen gaan eten, om te praten over de inkomende en uitgaande transfers”, klinkt het. “We hebben veel renners die na dit seizoen einde contract zijn, maar bon, het is aan Jurgen om die budgettaire puzzel te leggen.”

Foré zal na het vertrek van Lefevere ook niet de job van twee mensen doen. Lefevere laat weten dat er een nieuwe COO komt. “Iemand die ook bij Deloitte heeft gewerkt, maar ik laat het aan Jurgen om die aankondiging te doen.”

Al heeft Lefevere ook zijn bedenkingen. “Ik heb zelf altijd gezegd dat ex-renners niet meer de aangewezen mensen zijn om een wielerteam professioneel te leiden, maar je kan je ook de vraag stellen of twee mensen die puur uit het bedrijfsleven komen ook niet teveel van het goeie is. Er moet natuurlijk wel nog affiniteit zijn met de koers.”