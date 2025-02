📷 Zie dat zeg! Remco Evenepoel schiet nieuwe reclamespot, maar wat is dat daar boven zijn lip?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel is momenteel nog aan het revalideren. Tussendoor neemt hij echter ook een nieuwe reclame op voor Pizza Hut.

De hele wereld is al opnieuw aan het koersen, maar dat is niet het geval voor Remco Evenepoel. Hij moet nog revalideren na zijn ongeval met een bestelwagen van bpost in december.

Evenepoel rijdt wel al weer op de weg. Zijn comeback mogen we normaal verwachten eind april, in de Ardennenklassiekers.

Ondertussen is Evenepoel ook bezig met veel andere zaken. Zo is te zien op zijn Instagramstories dt hij een nieuwe clip opneemt voor Pizza Hut.

De dubbele olympische kampioen is al sinds maart 2021 een gezicht voor de restaurantketen en blijkbaar smaakt dat nog altijd naar meer.

Wie goed kijkt op de foto ziet wat beharing op zijn lip. Zou Evenepoel een snorretje laten staan tegen het moment dat hij zijn comeback maakt? Tenzij het een valse snor is voor het reclamespotje...