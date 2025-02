Bart Wellens verdedigt nieuwe vaandeldrager Thibau Nys: "Dat hoort erbij"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn nog altijd de toppers in het veldrijden. Bart Wellens ziet echter ook Thibau Nys als een nieuwe vaandeldrager.

Het was opnieuw lang wachten op de komst van Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veldrijden en ze zorgden opnieuw voor het verwachte spektakel. Al was het dan met grote dominantie van Van der Poel.

In de periode voor Van der Poel en Van Aert erbij waren, was er echter ook spanning en spektakel. Die kwam er onder meer door Thibau Nys. Volgens Bart Wellens heeft Nys het in zich om de nieuwe vaandeldrager te worden.

Nys nieuw uithangbord van de cross?

"Thibau is een populaire jongen, hij brengt veel mensen naar de cross. En hij durft al eens iets te zeggen. Of hij durft zijn haar al eens wit te kleuren. Snap je, dat zijn de mannen die je nodig hebt in de cross", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad.

Volgens Wellens rijden er te veel "droogstoppels" rond, jongens die in de week trainen en in het weekend een wedstrijd rijden. Nys heeft volgens Wellens iets wat Van Aert, Van der Poel en Pidcock ook hebben.

"Die jongens durven al eens iets extravagants te doen. Dat hoort erbij", vindt Wellens. "En zoals Thibau er in Benidorm alles aan deed om Wout te kloppen, dat vind ik top."