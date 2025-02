De schuld van Van Aert, Van der Poel en Pogacar: Lefevere vreest het ergste voor Soudal Quick-Step

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het Vlaamse voorjaar staat voor de deur met dit weekend de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor Soudal Quick-Step is het hopen op betere resultaten dan de voorbije jaren.

In klassiekers voor de sprinters zoals Nokere Koerse, de Classic Brugge-De Panne of de Scheldeprijs kon Tim Merlier vaak de meubelen redden voor Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel deed dat twee keer in Luik-Bastenaken-Luik.

Voor Soudal Quick-Step dateert het laatste succesvolle voorjaar al van 2021. Ballerini won toen de Omloop Het Nieuwsblad, Bennett was de beste in de Classic Brugge-De Panne, Asgreen won de E3 en de Ronde van Vlaanderen en Alaphilippe de Waalse Pijl.

Soudal Quick-Step is al jaren niet meer de maat der dingen in het klassieke werk. "Dat is wel pijnlijk, maar de wereld staat niet stil. Succes wordt gekopieerd, dus de collega's hebben goed gekeken", zegt Patrick Lefevere bij VTM Nieuws.

Lefevere vreest Van der Poel, Van Aert en Pogacar

Volgens Lefevere is de concurrentie ook groter geworden met ploegen die veel meer geld hebben. Denk maar aan UAE Team Emirates-XRG, Lidl-Trek of Red Bull-BORA-hansgrohe. En Soudal Quick-Step is zich meer gaan richten op grote rondes. "Dat mag ook niet vergeten worden."

Volgens Lefevere moet Soudal Quick-Step het in het voorjaar dan ook vooral hebben van het collectief. "Maar als mannen als Van der Poel, Van Aert en Pogacar op 80 kilometer van de meet beginnen te koersen, dan is het moeilijk om je tactiek te handhaven."