Eli Iserbyt komt met update na zware operatie, die ook gevolgen zal hebben voor volgend seizoen

Eli Iserbyt is donderdag een ingreep ondergaan aan zijn liesslagader en is sinds maandag weer thuis. Er wacht de voormalige Belgische kampioen nog een lange revalidatie.

Het seizoen van Eli Iserbyt werd getekend door een blessure aan zijn linkerbeen waar hij maar last mee bleef hebben. De voormalige Belgische kampioen zette na Brussel een punt achter zijn seizoen en onderging enkele onderzoeken om de oorzaak te achterhalen.

Daarbij werd een vernauwing in de liesslagader ontdekt, waarvoor Iserbyt ook onder het mes is gegaan. "Ze zijn zo'n 3,5 uur bezig geweest met de operatie. Het was dan ook een zware ingreep", zegt Iserbyt bij Sporza.

Lange revalidatie voor Iserbyt

Sinds maandag is Iserbyt weer thuis, maar er wacht hem nog een lange revalidatie. Er is een deel van zijn buikspieren geraakt, waardoor liggen comfortabel is, alleen zijn rechtstaan en wandelen zijn moeilijk. Toch probeert Iserbyt dat een paar keer per dag te doen.

Al zal hij de komende zes weken vooral moeten rusten. Geen sport, geen oefeningen, enkel zitten en liggen. "Dat is redelijk lang", zucht Iserbyt. "En een saai leven, zo." Iserbyt mikt op een comeback in juni.

Dan zal hij de competitie kunnen hervatten, maar dat zal wellicht ook een invloed hebben op zijn veldritseizoen. "Al ben ik ook hoopvol dat ik met een goed trainingsplan ook goed voor de dag zal komen", besluit Iserbyt nog.