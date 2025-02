Justine Ghekiere maakt haar hoofddoel zeer duidelijk: "Heel mijn programma is erop afgestemd"

Justine Ghekiere pakte in 2024 uit met enkele straffe prestaties. Dat herhalen in 2025, met meer druk op haar schouders, wordt moeilijk. Haar grote doel dit jaar is opnieuw een grote ronde.

De bolletjestrui in de Ronde van Catalonië, in de Giro én de Tour, een ritzege in de Tour en een zevende plaats op het WK op de weg. Voor Justine Ghekiere was 2024 het jaar van de échte grote doorbraak.

"Dat brengt verwachtingen met zich mee", beseft Ghekiere ook bij Sporza. "Maar ik denk dat ik er wel goed mee omga." Ze hoopt op een even goed jaar, maar stelt voor zichzelf gewoon doelen en ziet dan wel waar ze uitkomt.

Dat grote doel is nu al duidelijk. "Het grootste doel is de Vuelta. Daar is heel mijn programma ook op afgestemd." De Vuelta voor vrouwen wordt dit jaar gereden van 4 mei tot 10 mei en telt dus zeven etappes.

Ghekiere wil presteren in de klassiekers

Eerst zal Ghekiere zich focussen op het voorjaar, met zaterdag haar debuut in de Omloop Het Nieuwsblad. "Ik wil geen voorjaar rijden op 80%, maar meedoen in de finales", maar Ghekiere echter ook duidelijk.

In de Tour Down Under toonde Ghekiere met een zesde plaats in het eindklassement dat de vorm al goed zit. De rest van het voorjaarsprogramma van Ghekiere is nog niet duidelijk, maar ze slaat wel zeker de Ardennenklassiekers over om zich voor te bereiden op de Vuelta.