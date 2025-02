Michel Wuyts onthult zijn opvallende favorieten voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne

Dit weekend staat het Vlaamse openingsweekend op het programma. Michel Wuyts noemt zijn twee favorieten voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

De voorbije twee jaren was Visma-Lease a Bike telkens aan het feest in het Vlaamse openingsweekend. Van Baarle en Benoot wonnen in 2023, vorig jaar waren Tratnik en Van Aert aan het feest.

In de Omloop Het Nieuwsblad won Van Aert ook in 2022, de Nederlandse ploeg kan dus voor de vierde keer op rij de eerste Vlaamse klassieker winnen. Michel Wuyts ziet die reeks echter doorbroken worden dit jaar.

Pidcock en Merlier favorieten voor Wuyts

Hij zet zijn geld op Tom Pidcock. "Ik heb de top 10 van vorig jaar erbij genomen en dan gekeken wie er nu in goede vorm zit. Zo kwam ik bij Pidcock uit", zegt Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Vorig jaar werd Pidcock achtste in de Omloop, in 2023 vijfde.

De Brit is uitstekend aan het seizoen begonnen bij zijn nieuwe ploeg Q36.5 Pro Cycling, met al vier overwinningen. Hij zal dus zeker iemand worden om in de gaten te houden. Dat geldt ook voor de favoriet van Wuyts voor Kuurne-Brussel-Kuurne.

Hij schuift Europees kampioen Tim Merlier naar voren, hij won twee ritten in de AlUla Tour en de UAE Tour. In 2022 reed Merlier voor het laatste K-B-K, toen werd hij twaalfde. Intussen heeft hij wel een grote stap vooruit gezet.