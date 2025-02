Yves Lampaert wil niet weten van aanpak van Wout van Aert: "Dat is bewust"

Kan Yves Lampaert nog eens uitblinken in het voorjaar? De 33-jarige West-Vlaming pakt het dit jaar anders aan met een nieuwe trainer en leeft ook voluit als prof tijdens wedstrijden.

Met de Ster van Bessèges, de Figueira Champions Classic en de Ronde van de Algarve heeft Yves Lampaert negen koersdagen in de benen voor de start van het Vlaamse openingsweekend. Hij voelt zich goed, maar nog niet top.

Lampaert pakt het dit jaar ook iets anders aan. Hij ruilde Tom Steels na tien jaar in voor een andere trainer en doet het nu rustiger aan op training. Zo ging hij in tegenstelling tot vorig jaar nog niet op hoogtestage.

Toen was iedereen van de ploeg die in februari al op hoogtestage was gegaan na Parijs-Nice al over zijn top heen. De echte klassiekers moesten er dan nog aankomen. Dit jaar wil Lampaert pieken van de E3 Saxo Classic tot Parijs-Roubaix.

Niet zoals Wout van Aert

Lampaert wil zich ook volop focussen volop op de koers. In tegenstelling tot Wout van Aert waren zijn zwangere vrouw en zoontje Aloïs er niet bij tijdens de Ronde van de Algarve. "Bewust", zegt Lampaert bij HLN.

"Tijdens de koers of trainingskampen wil ik honderd procent leven als prof en niet in mijn hoofd willen zitten met het idee om na de koers nog een activiteit te doen met het gezin, want meestal ben ik dan stikkapot. Ze zouden dan ook ontgoocheld zijn dat ik liever in mijn bed wil kruipen dan nog tikkertje te spelen in de lobby van het hotel."