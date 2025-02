Zal het hem prikkelen? CEO Jurgen Foré sloot opvallende weddenschap af met Tim Merlier

Soudal Quick-Step wil opnieuw scoren in de klassiekers. Het rekent daarvoor onder meer op Europees kampioen Tim Merlier, in wie CEO Jurgen Foré heel hard gelooft.

De voorbije jaren was het vaak ver zoeken in de uitslag naar een renner van Soudal Quick-Step. Enkel Tim Merlier presteerde vorig jaar met overwinningen in Nokere Koerse en de Scheldeprijs, in de Classic Brugge-De Panne werd hij tweede.

Dit jaar won Merlier al twee ritten in de AlUla Tour en twee ritten in de UAE Tour, met zijn snelle benen zit het dus wel goed. Soudal Quick-Step rekent zondag ook op de Europese kampioen in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Ook in andere klassiekers rekent Soudal Quick-Step op Merlier. Zo rijdt hij ook de Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. En het geloof is groot.

Foré ziet Merlier Gent-Wevelgem winnen

"Ik heb tegen Tim al vaak gezegd dat ik geloof dat hij in Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix een mooie uitslag kan rijden", zegt CEO Jurgen Foré bij VTM Nieuws. "Voor Wevelgem hebben we zelfs een kleine weddenschap afgesloten."

"Als hij daar kan winnen, dan mag hij zijn Europese kampioenenfiets houden. Het vertrouwen is er dus zeker." Vorig jaar werd Merlier achtste in Gent-Wevelgem, het is dus zeker een koers die hem moet liggen.