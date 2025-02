Daar is 'patser' Remco! Olympisch kampioen Evenepoel duikt verrassend op en doet al een belofte over zijn nieuwe look

Remco Evenepoel voelt het kriebelen. De olympische kampioen is tegenwoordig misschien 'patser' maar toch vooral nog profwielrenner.

Het moet zijn dat Remco Evenepoel verlangt naar het rijden van wedstrijden en het ploeggebeuren. Normaal wordt hij daar in deze fase van het jaar ook opnieuw in ondergedompeld, maar hij moet het trainingsritme eerst nog opvoeren in het midden van zijn herstelperiode. De Brabantse Pijl wordt in principe zijn eerste koers van het jaar.

Dat is nog een kleine twee maanden maar Remco Evenepoel heeft zijn ploegmaats wel al eens opgezocht. Hij sloot aan bij de renners van Soudal Quick-Step die de verkenning van de Omloop voor hun rekening namen. Dat is op beeld vastgelegd. Opvallend: Evenepoel liep erbij met baardje en snor. "Maar binnenkort gaat het weer af", verzekerde hij aan HLN.

Evenepoel van première naar verkenning

Dat is dus al een eerste belofte nog voor het begin van zijn wielerseizoen. Evenepooel woonde onlangs samen met echtgenote Oumi de première van de film 'Patsers' bij, met bijpassende outfit. Ook nu hij weer in wielertenue verschijnt, neemt Evenepoel dus nog niet helemaal afstand van de patser-look. Al zal dat binnenkort dus wel gebeuren.

Het was ook de vraag of Evenepoel al ver genoeg stond in zijn herstel om de verkenning van de Omloop volledig mee te doen. Hij zweerde alvast dat hij de verkenning ging uitrijden tot in Ninove, de aankomstplaats van de Omloop. "Van daaruit is het niet meer zo ver naar huis, hé", heeft Evenepoel daar ook een goede reden voor.

Goede sfeer bij Soudal Quick-Step

De sfeer leek alleszins wel goed te zitten bij Soudal Quick-Step. Misschien kan de aanwezigheid van Evenepoel tijdens de verkenning de andere renners wel inspireren tot een topprestatie op zaterdag.