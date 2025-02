Hij heeft meegeleefd met andere Belgische topsporter en nu probeert ex-ploegmaat Van Aert te verslaan: "Het positieve..."

Iedereen herinnert zich het plaatje van vorig jaar nog wel. Wout van Aert moest genoegen nemen met het derde schavotje op het podium na de Omloop. Zijn ploegmaat Jan Tratnik won.

Dit jaar komt Jan Tratnik uit voor Red Bull-BORA-hansgrohe. "We hebben een vrij sterke ploeg met jonge kerels en je weet hoe het gaat in dit soort koersen. Het is moeilijk om slechts één kopman te hebben, want er zijn zoveel scenario's mogelijk. Je moet over meer dan één kogel beschikken", meent Tratnik in een gesprek met onder andere Cyclingnews.

Als titelverdediger is het logisch dat hij de kopman is. Desondanks is hij niet naar Red Bull gegaan om de alleenheerser te zijn in de klassiekers. "Ik ben een renner die graag het kopmanschap deelt met anderen. We willen met onze kaarten spelen. Het maakt niet uit welke renner het best is. Het is belangrijk dat we winnen als ploeg, niet als individu."

Tratnik zou Van Aert kunnen volgen

In zijn ploeg zit dus niet langer Wout van Aert, bij deelname toch altijd dé klepper voor dit soort koersen. "Ja, het positieve hiervan is dat ik hem gewoon kan volgen als ik vooraan zit", reageert Tratnik met een kwinkslag. "Dan kom ik vanzelf in een winnende positie." Het wordt interessant om te zien hoe beide ex-ploegmaats op elkaars koerswijze zullen antwoorden.

Tratnik heeft eigenlijk niet veel zin om op voorhand reeds allerlei tactische analyses te maken. Daar zal tijdens de wedstrijd nog meer dan tijd genoeg voor zijn. "Wat in de koers gebeurt, is het meest van tel. Je weet tegenwoordig nooit wat zal gebeuren. Misschien val ik wel aan op 150 kilometer van de meet." We verwachten er ons maar niet aan.

Titelverdediger in Omloop is rallyfan

Tratnik heeft wel een band met België. Hij is immers een rallyfan en leefde intens mee met de titelstrijd in deze sport vorig jaar: het was uiteindelijk de Belg Thierry Neuville die wereldkampioen werd. "Ik nam een dag vrij en ben gaan hiken om op de Col de Turini naar de WRC-rally van Monaco te kijken. Die dag was rally belangrijker dan training."