Patrick Lefevere begrijpt de ergernissen van Richard Plugge: "Hij heeft gelijk"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Veiligheid blijft een bijzonder groot probleem in het wielrennen. Er werd met SafeR nochtans een speciaal orgaan opgericht, maar dat blijkt niet te werken zoals het hoort.

Egan Bernal, Chris Froome, Niklas Behrens, Arvid de Kleijn, Carlos Rodriguez, Victor Langelotti, Vincent Van Hemelen en Laurens Huys. De lijst met renners die afgelopen week hun sleutelbeen hebben gebroken, is lang.

Ook in 2025 is veiligheid nog altijd een groot probleem in het wielrennen. Richard Plugge en Patrick Lefevere hadden daarom SafeR opgericht, een organisatie die alle stakeholders uit het wielrennen moet samenbrengen om het wielrennen veiliger te maken.

SafeR werkt zoals het moet volgens Lefevere

Volgens Patrick Lefevere doet SafeR echter niet wat ze zou moeten doen. "Ik lees dat Richard zeer ontgoocheld is omdat SafeR te veel compromissen maakt tussen de belangen van renners, UCI en organisatoren. Hij heeft gelijk", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

De opzet van Lefevere en Plugge was dat er een onafhankelijk persoon de parcoursen goed- of afkeurt. Ze wilden namelijk af van de manier waarop het vroeger gebeurde, toen het parcours bij een goed glas aan tafel bij de organisatoren al op voorhand werd goedgekeurd.

"Die onafhankelijke persoon is er vandaag nog altijd niet", stelt Lefevere. En dus is er op het vlak van veiligheid niet veel veranderd, met de vele valpartijen en blessures tot gevolg.