Sep Vanmarcke zegt waar het op staat en verklaart waarom zijn vertrouwen in Wout van Aert zo groot is

Hier en daar duiken er misschien wat twijfels op rond Wout van Aert. Sep Vanmarcke is iemand die zich niet uit zijn lood laat slaan en pal achter Van Aert staat.

Sep Vanmarcke spreekt dan ook nog eens zijn enorm geloof in zijn ex-collega uit in Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad. "Ik heb veel vertrouwen in Van Aert. Dat heeft niets te maken met zijn crosswinter want dat is pure opbouw. Je ziet wel dat hij na zo'n pechseizoen in de Vuelta opnieuw zijn oude niveau haalt. Dat was indrukwekkend."

Dat Van Aert in augustus 2024 weer zo'n vorm kon bereiken, is Vanmarcke nog niet vergeten. "Hij zal gemotiveerd zijn om dat weer te doen. Ik wil niet in vraag stellen of hij de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kan winnen", weigert Vanmarcke de hoop te begraven. "Ik ben ervan overtuigd dat het tot de mogelijkheden behoort dit jaar."

Vanmarcke ziet Pogi niet ver wegrijden van Van Aert

De voormalige profwielrenner is zelfs niet van zijn stuk te brengen door de stelling dat Pogacar weer klassiekers gaat rijden en dit alles zou veranderen. Ook daar zou Van Aert bestand tegen zijn. "Als hij zijn beste niveau haalt, zal Pogacar er nooit ver van weg rijden. Als hij er dan al een beetje van wegrijdt, heeft Van Aert altijd nog een betere 'tijdrit' achter de hand."

"Ik ben echt overtuigd dat hij dit jaar nog altijd kans maakt in de Ronde", kan Vanmarcke niet duidelijker zijn. Iedereen kent de andere, voor zich sprekende kanshebbers. Een ploeg om ook wel in de gaten te houden, is Red Bull-BORA-hansgrohe. Dat is een ploeg die ingekocht heeft om beter te presteren, ook in het klassieke werk.

Vanmarcke wantrouwig over Red Bull

"Kwaliteitsinjectie door budgettaire injectie", noemt Vanmarcke het. "De vraag is of die 'match' er is. In Australië verliep dat fantastisch, maar dat waren sprinters en lead-out mannen die altijd samenwerken. Ik wil hen het ook zien doen in Europa."