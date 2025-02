Terpstra laat licht schijnen over de toppers van het klassieke voorjaar en heeft geen goed nieuws voor Wout van Aert

Niki Terpstra is iemand die wel weet hoe te winnen in het klassieke voorjaar. Wout van Aert zal niet heel vrolijk worden van hoe Terpstra de dingen ziet: de Nederlander plaatst Van der Poel en Pogacar nog een trapje hoger.

"Het gaat een tweestrijd worden tussen Pogacar en Van der Poel in veel klassiekers", voorspelt Niki Terpstra bij NOS. "Er is een heel rijtje van jongeren die opkomen, maar Pogacar en Van der Poel staan erboven." En zij staan blijkbaar ook boven Van Aert, want die naam wordt door Terpstra niet meteen genoemd. "Wout van Aert kan je er tegenaan zetten."

Laat ons dan de andere kanshebbers op een klassieke zege ook eens overlopen. "Bij de opkomende jongeren gaat De Lie ook in die richting. Bij Alpecin-Deceuninck reed Philipsen ook al heel goed in Parijs-Roubaix en ik verwacht hem ook wel vooraan in de Omloop. Tarling van INEOS rijdt als een raket op dit ogenblik. Ik verwacht dat hij stappen gaat zetten, want hij reed vorig jaar heel goed in Dwars door Vlaanderen."

VDP en Pogi gaan er mogelijk met zijn tweeën vandoor

Komen er ook weer van die lange solo's aan, zoals die van Pogacar in de Strade en die van Van der Poel in de Ronde en Parijs-Roubaix? "Als ze samen rijden, zie ik hen eerder met zijn tweeën wegrijden dan alleen", denkt Terpstra dat het iets anders loopt als in 2024. "Hun ploegen kunnen ook gaten dichtrijden. Ik verwacht wel dat er vroeg aangevallen wordt."

Er gaan ook stemmen op die het als saai omschrijven als één van die twee weer aan een solo begint. "Ik snap dat de ontknoping minder spannend wordt, zoals in de E3 en de Ronde vorig jaar, maar het is ook bijzonder knap wat daar gebeurt. Daar moet je ook van kunnen genieten. Het WK werd in de laatste ronde toch nog spannend."

Van der Poel en Pogacar beginnen als favorieten

Het blijft dus uitkijken of Van der Poel en Pogacar zich niet laten verrassen, maar zij beginnen wel als de favorieten aan het klassieke voorjaar.