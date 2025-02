Bart Wellens niet te spreken over prijskaartje om de cross te volgen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het crossseizoen zit er helemaal op. Bart Wellens trok een straffe conclusie als hij terugblikte op de voorbije winter.

Sportief had het veldritseizoen heel veel te bieden, maar Bart Wellens kan er ook niet echt om heen dat het duurder geworden is en daar denkt de toeschouwer volgens hem zeker over na.

“Zo nam ik mijn kinderen mee naar de cross in Brussel en kocht ik voor hen tickets. Voor ne kleine van veertien jaar moest ik achttien euro betalen. Ik vind dat veel geld”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Wellens weet ook wel dat naar het voetbal gaan kijken nog meer kost, maar hij vindt dat de cross meer die familiale sfeer moet blijven behouden.

“Dat doe je alleen maar door mensen naar de cross te lokken en dat kan alleen als je het betaalbaar houdt. Neem nu de Koppenberg. Daar verplichten ze de mensen om kilometers ver te parkeren en dan vragen ze ook nog eens tien euro voor een shuttlebus. Dat vind ik erover.”

De rekening loopt snel op, want het blijft niet bij de toegang. “Als je dan ook nog iets wilt eten of drinken, dan ben je op het einde van de rit honderdvijftig euro kwijt. Ik ben ervan overtuigd dat het mensen afschrikt.”