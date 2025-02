Biniam Girmay keert halsoverkop terug naar Eritrea en slaat openingsweekend over

Met een tweede plaats en vijfde plaats in de sprint in de Ronde van de Algarve en ook al enkele dichte ereplaatsen in Spanje in januari leek Biniam Girmay klaar om mee te doen voor de prijzen in het Vlaamse openingsweekend.

De kopman van Intermarché-Wanty is echter op de terugweg naar Eritrea en zal de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne dus niet rijden. Girmay is namelijk voor de tweede keer vader geworden.

"Ik ben zo blij dat ik voor de tweede keer vader ben geworden. Ik ben mijn team dankbaar dat ze me de kans hebben gegeven om terug te keren naar Eritrea om dicht bij mijn vrouw en dochters te zijn voor dit belangrijke moment in mijn leven."

"Ik zal terugkeren naar Europa om mijn droom na te jagen om een ​​eerste monument te winnen, met Milaan-San Remo, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen op mijn programma", zegt Girmay nog.

Arne Marit wordt wellicht de vervanger van Girmay in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij begon zijn seizoen in Australië met een tweede plaats in de tweede rit van de Tour Down Under en een negende plaats in de Surf Coast Classic.

