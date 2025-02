Nog maar eens: Mathieu van der Poel pakt alweer uit met een monsterovereenkomst

Alpecin-Deceuninck heeft een langdurige overeenkomst gesloten met een sponsor. Ook Mathieu van der Poel en Puck Pieterse sloten een persoonelijke deal.

Nog geen Mathieu van der Poel aan de start van het Vlaamse openingsweekend, hij traint nog even in Spanje om op 10 maart van start te gaan in Tirreno-Adriatico. Ondertussen sloot Van der Poel dus een nieuwe sponsordeal.

Alpecin-Deceuninck heeft namelijk een nieuwe overeenkomst gesloten met Shimano tot eind 2032. Het Japanse bedrijf levert niet alleen de groepsets voor de ploeg, maar onder meer ook de wielen en de schoenen.

Van der Poel en Pieterse sluiten ook persoonlijke deal

Mathieu van der Poel sloot ook een deal met Shimano tot 2032 als persoonlijk ambassadeur. "Langdurige samenwerkingen met grote merken die een belangrijke rol hebben op mijn prestaties, zijn belangrijk voor me", zegt Van der Poel in een reactie.

"Daarom ben ik blij dat ik ook de komende jaren kan vertrouwen op Shimano. Sinds ik bij het team kwam in 2011 heb ik nergens anders mee gereden. Dat we deze samenwerking voortzetten en dat ik in alle disciplines de beste set-up kan gebruiken, is een stuwende kracht voor mijn prestaties."

Puck Pieterse verbond zich tot eind 2028 aan Shimano. "Ik ben heel blij om deze ambassadeursrol te krijgen, bovenop het feit dat het team de verbintenis met Shimano verlengd heeft. Ik blijf de komende jaren met het beste materiaal rijden, materiaal waarop ik kan vertrouwen en dat accurate prestaties levert."