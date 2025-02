Sep Vanmarcke niet akkoord met plan voor Thibau Nys: "Ik had het graag anders gezien"

Lidl-Trek straalt iets bijzonders uit in het peloton, zo vindt Sep Vanmarcke. Een ideaal platform dus voor iemand als Thibau Nys.

Een fantastische ploeg waar iedereen voor wil rijden. Zo omschrijft Sep Vanmarcke de ploeg van Lidl-trek in de koersspecial van Het Nieuwsblad.

“Het staat elke koers aan de start om te winnen en heeft ook heel veel verschillende renners die dat kunnen”, klinkt het. Mads Pedersen bijvoorbeeld schat hij heel hoog in.

“Pedersen zet ik net onder Van Aert en Van der Poel, maar op zijn beste dagen kan hij hen wel kloppen. Jonathan Milan is een indrukwekkende sprinter, maar kan ook heel ver komen in de klassiekers.”

Ook voor het klimwerk hebben ze de nodige pionnen in hun rangen. Thibau Nys moet zijn ding doen in de Ardennenklassiekers, maar Vanmarcke zou voor iets anders kiezen.

“Ik had hem graag eens in de Vlaamse Klassiekers gezien, want ik ben er zeker van dat hij daar bij de beteren zou zijn”, besluit Vanmarcke. “Terwijl het in de Ardennen toch afwachten is of hij Pogacar en Evenpoel zal kunnen volgen bij langere inspanningen.”