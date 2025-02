Transfer dichtbij voor Yves Lampaert? "Heb met hem gesproken en hij is heel content"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In 2022 verlengde Yves Lampaert zijn contract bij Soudal-QuickStep. Nu begint hij aan zijn elfde seizoen, maar mogelijk ook het laatste.

Het contract van Yves Lampaert loopt eind dit jaar af. De West-Vlaming blijft er voorlopig bijzonder koel onder en sluit een verlenging, eventueel aan mindere voorwaarden, zeker niet uit.

“Geld is niet het belangrijkste in het leven. Het kan nog alle richtingen uitgaan”, vertelt hij heel erg duidelijk aan Het Laatste Nieuws.

Nochtans is hij verweven met de ploeg, misschien zelfs getrouwd met QuickStep. “Ik ben zeer loyaal, maar getrouwd is een te groot woord. Trouwens, er wordt ook veel gescheiden in het leven”, gaat hij verder.

In zijn verdere uitspraken lijkt Lampaert tussen de regels door te zeggen dat een transfer er meer dan ooit inzit. “Het moet van twee kanten komen. Ik wil wel blijven en dat zou ook het gemakkelijkste zijn, maar er moet ook plaats zijn.”

Hij sprak de voorbije weken zelfs met collega-renners. “Ik heb tijdens de Algarve met Julian Alaphilippe (nu bij Tudor Pro Cycling, red.) gesproken en hij zei dat hij heel content is met zijn transfer, en hij heeft toch ook heel lang bij QuickStep gereden en wou ook graag blijven.”