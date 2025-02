Van Aert krijgt stevige waarschuwing voor de Omloop, Bakelants is echter sceptisch

De Omloop Het Nieuwsblad is de eerste Vlaamse koers van het jaar. Wout van Aert is een van de topfavorieten, maar er wordt ook naar andere namen gewezen.

Vorig jaar werd Wout van Aert derde in de Omloop Het Nieuwsblad, in 2023 kwam hij solo aan in Ninove. Na zijn sterke tijdrit in de Ronde van de Algarve is Van Aert favoriet, maar er wordt ook naar andere namen gekeken.

"Als je zijn uitslagen dit jaar bestudeert, val je niet van je stoel. Maar schrijf het maar op: Oier Lazkano zal vliegen in de Omloop", zegt de spion in het peloton van Sporza. In de Algarve werd Lazkano 19de in de tijdrit.

Moet Van Aert rekening houden met Lazkano?

Toch gelooft de anonieme renner dat Lazkano iemand zal zijn om rekening mee te houden. "Van Aert zal echt goed moeten zijn om Lazkano te kunnen volgen. Maar ik denk dat Wout wel zal meekunnen, al zal het op de limiet zijn."

Jan Bakelants is echter sceptisch over Lazkano, die deze winter de overstap maakte van Movistar naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Vorig jaar werd de Spanjaard nog derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, na een vlucht met Van Aert en Wellens.

"Die was vorig jaar top, maar van hem ben ik nu minder onder de indruk. Al is het nog super vroeg", zegt Bakelants bij Wielerclub Wattage. Aan Van Aert om Lazkano alleszins in de gaten te houden zaterdag.