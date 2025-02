Winnen hoeft niet: Van Aert onhult waarmee hij wél tevreden zal zijn na het openingsweekend

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert is zaterdag een van de topfavorieten tijdens het Vlaamse openingsweekend. Toch benadrukt hij dat winnen niet het allerbelangrijkste is.

Vorig jaar werd Wout van Aert derde in de Omloop Het Nieuwsblad en won hij Kuurne-Brussel-Kuurne. Of Van Aert dat zal kunnen herhalen, valt af te wachten. Hij maakte wel indruk in de afsluitende tijdrit van de Ronde van de Algarve.

Van Aert is sinds maandag weer thuis en heeft daar de afgelopen dagen ook van genoten. Hij werkte enkele rustige trainingen af, maar ging niet op zoek naar het goede gevoel. Toch staat hij wel te popelen om de eerste Vlaamse klassiekers van het jaar te rijden.

Wanneer zal Van Aert tevreden zijn?

"De voorbereiding was goed, maar er zijn nog veel andere renners goed bezig. En in het openingsweekend zijn er altijd renners die erboven uitstekend", blikt Van Aert vooruit bij VTM Nieuws.

En Van Aert ook wel wat zenuwen, die zijn bij iedereen wel voelbaar, vindt de kopman van Visma-Lease a Bike. "Het is ook de eerste koers waarbij we voor veel volk koersen." Maar winnen hoeft er niet per se bij te zijn voor Van Aert.

Wanneer zal hij dan wel tevreden zijn na het openingsweekend? "Het belangrijkste is dat we de koers kunnen kleuren. Dat elan trek je meestal door, al kenden we vorig jaar na het openingsweekend wel heel veel pech."