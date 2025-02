Fikse domper voor Justine Ghekiere voor de Omloop: "Het is teleurstellend"

Wereldkampioene Lotte Kopecky zette de Omloop Het Nieuwsblad niet op haar programma en dus was het uitkijken naar Justine Ghekiere bij de Belgische vrouwen. Zij zou haar debuut maken in de opener van het Vlaamse voorjaar.

Sinds donderdag kampt Ghekiere echter met ziekte en daar raakt ze niet tijdig van hersteld. Ze moet dus afhaken voor de Omloop Het Nieuwsblad. "Het is teleurstellend, want ik keek er echt naar uit om mijn debuut te maken in deze prestigieuze klassieker."

AG Insurance-Soudal, waar onder meer Jolien D'hoore ploegleidster is, verliest zo haar kopvrouw voor de Omloop Het Nieuwsblad. Fauve Bastiaenssen zal de plaats innemen van Justine Ghekiere in de selectie.

Wat de volgende koers wordt van Ghekiere, is nog niet duidelijk. De heuvelklassiekers laat ze al zeker links liggen om zich klaar te stomen voor de Vuelta (4 tot 10 mei). Dat is een hoofddoel voor Ghekiere.

Ook in de Tour komt Ghekiere deze zomer aan de start. Vorig jaar won ze een etappe en pakte ze de bergtrui. In de slotrit zakte Ghekiere nog door het ijs en zakte ze uit het klassement weg van plek tien naar de 30ste plaats.

No Omloop debut for Justine Ghekiere this weekend due to sickness, and we’ll definitely miss her out there.😕



Get well soon, Justine!💙 pic.twitter.com/1u1MpR86Qj