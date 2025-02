Is het van moeten of net niet? Ploeg van Wout van Aert schept duidelijkheid over verwachtingen

Visma-Lease a Bike was de voorbije jaren telkens succesvol in het openingsweekend. Bij de ploeg van Wout van Aert temperen ze echter de verwachtingen en zijn ze ook met minder tevreden.

Winst met Wout van Aert, Dylan van Baarle en Jan Tratnik in de voorbije drie edities van de Omloop Het Nieuwsblad, in Kuurne-Brussel-Kuurne zorgden Tiesj Benoot en Wout van Aert de voorbije twee jaar voor de zege.

Er was geen kruit gewassen tegen de ploeg van Wout van Aert tijdens het Vlaamse openingsweekend. Ook dit jaar gaat Visma-Lease a Bike weer voor twee overwinningen, al wordt dat niet makkelijk.

Visma-Lease a Bike tevreden met één zege

"Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de kans groter is dat het een keer niet lukt, dan dat wij daar opnieuw in slagen", zegt Head of Racing Grischa Niermann bij WielerFlits. "Toch ga je wel voor twee zeges, want de overwinning is in elke wedstrijd voor ons het doel."

De concurrentie is dit jaar ook weer wat steviger. Er is een heel sterk blok van UAE Team Emirates-XRG en ook Lidl-Trek heeft meerdere pionnen. Daarnaast houdt Niermann ook rekening met Tom Pidcock en Arnaud De Lie.

En dus houden ze er bij Visma-Lease a Bike ook rekening mee dat ze misschien eens niet twee keer aan het feest zullen zijn dit weekend. "Als we Omloop of Kuurne winnen, dan is ons weekend zeker geslaagd", stelt Niermann.