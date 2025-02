Jasper Stuyven schuift heel verrassende sensatie naar voren: "Zou me niet verbazen"

Bij Lidl-Trek kunnen ze dit jaar opnieuw een sterk blok aan de start brengen in de klassiekers. Jasper Stuyven noemt alvast één opvallende naam die misschien wel kan verrassen.

Voor Jasper Stuyven wordt het al zijn twaalfde klassieke voorjaar. Hij begint in de Omloop Het Nieuwsblad met nummer één bij Lidl-Trek, maar de ploeg heeft nog wel wat ijzers in het vuur. Denk maar aan Toms Skujins, Mathias Vacek of Tim Torn Teutenberg.

Zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne komt ook Jonathan Milan de ploeg nog versterken. Zelf heeft Stuyven niet gepiekt naar dit weekend, maar hij noemt alvast enkele namen om wel rekening mee te houden bij Lidl-Trek.

Slaat Söderqvist iedereen met verstomming?

"Mathias Vacek is in zeer goede doen. Jonathan Milan is de kopman in Kuurne en dan heb je ook nog onze jonge Zweed Jakob Söderqvist, van wie velen zullen verschieten", zegt Stuyven bij HLN. "Het zou mij niet verbazen dat die de komende weken een straffe stoot uithaalt."

Söderqvist (21) is geen bekende naam en dat is ook niet onlogisch. De Zweed rijdt eigenlijk nog bij het opleidingsteam en mag dus niet aan de start staan in WorldTour-wedstrijden. Toch reed hij dit jaar al enkele wedstrijden bij de profs.

In de Ronde van Valencia won hij met Lidl-Trek de ploegentijdrit, in rit drie werd Söderqvist daar derde na een heel sterke lead-out voor kopman Milan. In de zware tijdrit in de Ronde van de Algarve werd Söderqvist ook al tiende. Het niveau bij de profs kan hij dus zeker al aan.