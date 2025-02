José De Cauwer gelooft geen snars van wat Visma-Lease a Bike zegt over Wout van Aert

Wout van Aert wordt door velen naar voren geschoven als favoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad. José De Cauwer ziet vooral dat er niet te veel geloof moet worden gehecht aan de uitspraken van zijn ploeg.

Na enkele crossen, de Clasica Jaen en de Ronde van de Algarve begint Wout van Aert zaterdag aan het klassieke voorjaar in de Omloop Het Nieuwsblad. Zondag is hij van de partij in Kuurne-Brussel-Kuurne.

José De Cauwer vindt het wel straf waar Van Aert nu staat. In de cross minimaliseerde Visma-Lease a Bike vaak nog zijn progressie, er moest niet al te veel verwacht worden. Toch won Van Aert twee crossen en werd hij tweede op het WK.

"Maar je weet ook dat een renner van zijn kaliber niet naar de koers komt om te proberen, hij wil winnen. Ploegen zeggen vaak wat ze willen zeggen, en daar moet je niet altijd zo veel waarde aan hechten", zegt De Cauwer bij WielerFlits.

Moet Van Aert "just niks"?

Van Aert werd vorig jaar in september 30 jaar, het lijkt dit voorjaar dan ook tijd om te oogsten. Al wil De Cauwer ook niet zeggen dat Van Aert na dit jaar geen kans meer heeft om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen.

"Van Aert kan voor dit voorjaar wel zeggen ‘ik moet just niks’, maar natuurlijk maakt hem dat wél iets uit. Dat is ook logisch en heel normaal. Maar als het nu niet is, dan is het volgend jaar. Hij moet blijven werken", besluit De Cauwer nog.