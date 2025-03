Dirk De Wolf noemt verrassende Belg voor de Omloop: "Die is toptoptop"

Met de Omloop het Nieuwsblad staat de eerste echte klassieker van het voorjaar op het programma. Dirk De Wolf noemt alvast één opvallende Belg die hij een kans ziet maken.

Voor de Omloop het Nieuwsblad wordt bij de Belgen vooral gekeken naar Wout van Aert, Arnaud De Lie, Jasper Stuyven of Tim Wellens. Zij maakten de afgelopen weken overal wel wat indruk in een voorbereidingswedstrijd.

Dirk De Wolf noemt echter nog een andere Belg die hij ver ziet komen, namelijk Florian Vermeersch. "Die is toptoptop", zegt De Wolf bij Het Nieuwsblad. Volgens De Wolf trainde Vermeersch afgelopen winter vier weken in Tenerife.

Daar verblijft De Wolf tijdens de winter ook en hij zag Vermeersch deze week ook trainen langs de Schelde. Er viel hem toen duidelijk iets op. "Daar zijn veel kilo’s af." Dat zag De Wolf ook tijdens de UAE Tour.

Vermeersch kanshebber in de Omloop?

Daar gaf Vermersch bergop een lead-out aan zijn nieuwe kopman Tadej Pogacar. "Dat kon hij vorig jaar niet. Er zit panache op. Vermeersch is één van die renners die tussen de Muur en de Bosberg kan wegrijden en vooruit blijven."

Goede resultaten in de Omloop Het Nieuwsblad zette Vermeersch wel nog nooit neer. In 2021 gaf hij op, in 2022 werd Vermeersch 61ste en in 2023 43ste. Vorig jaar lag Vermeersch in de lappenmand met een gebroken dijbeen tijdens de Omloop.