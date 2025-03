Plannetje mislukt: Wout van Aert probeerde iedereen te misleiden voor de Omloop

Wout van Aert is een van de favorieten voor de zege in de Omloop Het Nieuwsblad. En daarvoor haalt hij toch zijn nieuwe wapen boven.

Rijdt Wout van Aert met of zonder tijdrithelm? Dat was dé vraag voor de Omloop Het Nieuwsblad. De kopman van Visma-Lease a Bike pakte uit met die speciale helm tijdens de verkenning van het parcours vrijdag.

"Ik heb iedereen nog een beetje proberen misleiden door hier met een gewone helm te verschijnen, maar ik ga straks wisselen naar de tijdrithelm", lachte Wout van Aert tijdens de ploegenpresentatie. "We zetten die niet op voor de grap, wel omdat hij sneller is."

Die tijdrithelm zorgt voor zo'n 10 tot 15 wattage winst en door het relatief koude weer zou ook overhitting geen rol mogen spelen. "Ik vind het een welgekomen extraatje om warm te kunnen blijven, want het zal koud zijn vandaag."

Meerdere kopmannen bij Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike mikt niet alleen op Van Aert om een vierde keer op rij de Omloop te winnen. "Ik ben niet de enige kopman. We zijn sterk in de breedte. Met Benoot, Jorgenson en Campenaerts hebben we vier renners die de finale moeten kunnen rijden."

"We hebben een plan, maar we rijden natuurlijk niet alleen. Maar we zijn ambitieus. Vooral de zone rond de Eikenberg is nu zwaarder. Die leent zich ertoe om de koers open te breken", voorspelt Van Aert nog.