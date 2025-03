Van Aert en Van der Poel tarten de wielerwetten: "Vroeger niet mogelijk, maar nu..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor heel wat renners is het in het klassieke voorjaar pieken naar één week of een periode van 10 dagen. Al geldt dat niet voor iedereen, zo stelt ervaren rot John Degenkolb.

Op zijn 36ste staat John Degenkolb zaterdag pas voor de zesde keer aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. De Duitser boekte in 2012 zijn beste resultaat met een elfde plaats. Vorig jaar werd hij 32ste. Ook dit jaar ziet Degenkolb zichzelf geen rol van betekenis spelen in de Omloop Het Nieuwsblad. Pas in Parijs-Roubaix, waar hij in 2015 won, wil Degenkolb de finale rijden. Vorig jaar werd de Duitser nog knap elfde, in 2023 zevende. Van Aert en Van der Poel kunnen wel heel voorjaar pieken Voor Degenkolb is het niet mogelijk om het hele jaar op een hoog niveau te presteren. "Vroeger was het een ongeschreven regel dat renners niet goed konden zijn vanaf de Omloop het Nieuwsblad tot en met Parijs-Roubaix", zegt hij bij Cyclingnews. "Dat is de laatste jaren veranderd. Vroeger leek het nooit mogelijk om te pieken aan het begin én het einde van de klassiekers, mannen zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert lijken dat wel te kunnen." "De echte toppers werken naar hun absolute topvorm toe voor een specifieke koers. Daarna gaan ze weer even trainen en zijn ze alweer in topvorm voor hun volgende wedstrijd", kijkt Degenkolb vol bewondering.