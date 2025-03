Zal Mathieu van der Poel in het zand bijten dit jaar? "Hij zal hem in de weg staan dit jaar"

Mathieu van der Poel wil dit jaar voor de vierde keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen winnen. De voormalige wereldkampioen zal dan wel voorbij Tadej Pogacar moeten.

Geen Mathieu van der Poel in de Omloop Het Nieuwsblad, de Nederlander is zich in Spanje aan het voorbereiden op de start van zijn seizoen op 10 maart in Tirreno-Adriatico. Vooral de grote klassiekers worden voor hem belangrijk.

Van der Poel kan de Ronde van Vlaanderen voor de vierde keer winnen, dat zou een absoluut record zijn. De voormalige wereldkampioen deelt voorlopig het record van drie zeges met onder meer Tom Boonen, Fabian Cancellara en Johan Museeuw.

Geen vierde zege in de Ronde voor Van der Poel?

Met vijf podiumplaatsen op rij is Van der Poel zeker een grote kanshebber op winst, maar dat wordt ook moeilijk. Want dit jaar staat Tadej Pogacar opnieuw aan de start, de wereldkampioen klopte Van der Poel al eens in 2023.

"De allerbeste Pogacar is in staat om van de allerbeste Van der Poel weg te rijden", stelt Michel Wuyts namelijk bij HLN. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout ziet het dit jaar ook niet gebeuren. "Ooit breekt hij het. Maar Pogacar kan hem in de weg staan."

Ook Sep Vanmarcke en huidig bondscoach Serge Pauwels denken dat Van der Poel dit jaar in het zand zal bijten. Of zal Van der Poel dit keer wel Pogacar kunnen volgen op de Oude Kwaremont? Antwoord op 6 april.