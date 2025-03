🎥 Jasper Philipsen knalt op zijn verjaardag naar de zege in Kuurne: "Heel speciaal"

Jasper Philipsen heeft Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. In een massasprint werd hij perfect afgezet door zijn ploeg Alpecin-Deceuninck, op zijn 27ste verjaardag, en won makkelijk.

Kuurne-Brussel-Kuurne wordt vaak gezien als de herkansing voor de Omloop Het Nieuwsblad. Bij Visma-Lease a Bike was dat zeker het geval, de ploeg van Wout van Aert maakte zaterdag geen al te beste indruk.

De Bondt, Wellens, Desal en Mayrhofer zongen het uit tot op zo'n 12 kilometer van de streep, maar een massasprint was onvermijdelijk. Met Milan, Merlier, Philipsen, Meeus, Kooij, Fretin en Bennett zou het een koninklijke sprint worden.

Merlier zat echter te ver in de sprint en deed nooit echt mee voor de zege. Alpecin-Deceuninck deed het veel beter en zette Jasper Philipsen bijzonder goed af aan de streep. Hij knalde voor voor Olav Kooij en Hugo Hofstetter naar de zege in Kuurne, Arne Marit werd vierde.

Op de dag van zijn 27ste verjaardag mocht Philipsen zegevieren. "Het is ongeloofelijk om op mijn verjaardag te winnen. Het kwam allemaal samen vandaag, mijn ploeg heeft heel goed werk geleverd."

"Gisteren was een dag met dubbele gevoelens, om vandaag op mijn verjaardag te winnen is heel speciaal. We hadden een sterke lead-out met Jonas Rickaert en Kaden Groves, die ook zelf deze sprints kan winnen", besloot Philipsen nog. "Dit is een heel mooie zege."

🚴🇧🇪 | Jasper Philipsen geeft zichzelf een fantastisch cadeau door in Kuurne-Brussel-Kuurne naar de winst te sprinten! Kooij slaagt er niet in om uit zijn wiel te komen. 💨🙌



