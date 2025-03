Arnaud De Lie komt met uitleg nadat hij uit de wielen wordt gereden in de Omloop Het Nieuwsblad

Arnaud De Lie kwam er niet aan te pas in de Omloop Het Nieuwsblad. De Belgische kampioen moest lang achtervolgen na een lekke band en werd uiteindelijk maar 85ste.

Na zijn tweede plaats in 2023 en tiende plaats vorig jaar was Arnaud De Lie erop gebrand om dit jaar de Omloop Het Nieuwsblad te winnen. Dat lukte dus niet, de Belgische kampioen werd gewoon uit het wiel gereden op 27 kilometer van de streep.

Een mechanisch defect op 65 kilometer van de meet nekte de Belgische kampioen. "Mijn wiel brak, dat was uiteraard niet het beste moment. Via de auto’s terugkomen was niet ideaal", legde hij achteraf uit bij VTM Nieuws.

Enkele kilometers later moest De Lie dan toch wisselen van fiets en moest hij terugkeren zonder ploegmaats. En dan moesten de heuvels nog komen. Die waren er te veel aan voor de Belgische kampioen.

De Lie komt tekort in de Omloop

"In de sprint denk ik dat er voor mij zeker iets mogelijk was, maar ik zat er gewoonweg niet bij. Ook dat is de sport. Ik zat à bloc. Voor mij persoonlijk was het niet goed, maar we moeten positief blijven. Er komen nog mooie koersen aan."

Dankzij een vierde plaats van Brent Van Moer kon Lotto toch nog met een goed resultaat naar huis. Dinsdag staat De Lie normaal gezien aan de start in Le Samyn, waar hij vorig jaar stevig ten val kwam en daardoor zijn hele voorjaar in het water zag vallen.