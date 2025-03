Boonen weet waarom het nooit lukt voor Van Aert: "Daardoor komt hij altijd 2% tekort"

Wout van Aert probeert dit voorjaar opnieuw de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen. Tom Boonen weet waarom Wout van Aert vaak net iets tekort komt in die koersen.

Tom Boonen won in zijn carrière drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix. Daarmee is Boonen een van de succesvolste Belgische renners ooit en weet hij ook hoe hij die koersen moet winnen.

Winnen is voor Wout van Aert tot op heden nog niet gelukt in die twee klassiekers. Van Aert werd in 2020 tweede in Ronde van Vlaanderen, in 2022 werd hij tweede en in 2023 derde in Parijs-Roubaix.

Tom Boonen is vaak al kritisch geweest voor Van Aert. "Ik moet oppassen wat ik zeg, want ik ben al vaak te hard geciteerd geworden en ik heb het allerbeste voor met Wout", zegt hij bij De Morgen. Boonen vindt Van Aert dan ook een geweldige coureur, op veel vlakken beter dan hij ooit geweest is.

Komt Van Aert tekort door de Tour?

Toch durft Boonen nog zijn mening geven over Van Aert. Hij stelt dat Van Aert in het verleden nooit genoeg heeft gekozen. Helper, sprinter en klimmer zijn in de Tour en klassiekers winnen is volgens Boonen niet mogelijk.

"De twee procent die hij in het voorjaar altijd tekortkomt, komen door die drie weken in de zomer. Ik heb het opgegeven om hem dat duidelijk te maken." Boonen beseft echter dat hij verkeerd kan zijn en dat Van Aert altijd aan 100% rijdt.

Toch ziet Boonen dat Van Aert telkens iets tekortkomt. "Het wordt nu een verhaal van een onvervuld verlangen, en dat vind ik jammer. Al heb ik nu het gevoel dat Wout goed in zijn vel zit. Ik verwacht hem dit jaar."