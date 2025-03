Domper op de feestvreugde: zege van Philipsen in Kuurne-Brussel-Kuurne krijgt nog een staartje

Dankzij een bijzonder sterke lead-out van Kaden Groves snelde Jasper Philipsen naar de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Australiër was echter iets te gelukkig met de zege van zijn kopman.

Alpecin-Deceuninck rolde de rode loper perfect uit voor Jasper Philipsen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Op zijn 27ste verjaardag pakte Philipsen zo zijn eerste zege van het seizoen, met dank aan lead-out Kaden Groves.

De Australiër won vorig jaar nog drie ritten in de Vuelta en pakte ook de groene trui door de opgave van Wout van Aert, maar in Kuurne-Brussel-Kuurne nam hij de rol van lead-out op zich. En dat deed hij dus uitstekend.

Groves wordt gedeclasseerd en krijgt geel

Groves zette Philipsen op iets meer dan 100 meter van de streep af en wist dan al dat de zege binnen was. De Australiër juichte al voor hij de finish bereikte (zie foto) en dat mag niet meer volgens de nieuwe regels van de UCI.

Als je collega's in gevaar brengt in een sprint door al te juichen, waardoor je vertraagt, van je lijn afwijkt, bewust in de weg rijdt, praat in je oortje of niet je handen aan je stuur houdt, dan is de UCI sinds dit jaar onverbiddelijk.

Groves werd teruggezet van de tiende naar de 57ste plaats, kreeg een gele kaart en een boete van 500 Zwitserse frank. Als Grovees binnen de 30 dagen nog twee gele kaarten pakt, dan staat hij 14 dagen aan de kant.