José De Cauwer kritisch voor ploeg van Van Aert en prijst andere Belg: "Nooit in koers" en "De beste die we al gezien hebben"

Na een belangrijke wielerafspraak is het uitkijken naar de analyse van José De Cauwer. Wout van Aert & co zullen die niet graag horen.

De Cauwer heeft bij Sporza ook wel positieve dingen te vertellen. Over Jasper Philipsen bijvoorbeeld. Het is bekend dat De Cauwer fan is van Philipsen, die vooral moed moet halen uit zijn derde plaats in de Omloop. "Dit is de beste Philipsen die we in het voorjaar al gezien hebben, zo vroeg in het seizoen. Hij heeft wel al Milaan-Sanremo gewonnen nadien."

De Omloop is voor de ploeg van Philipsen niet altijd de koers geweest die het beste beeld naar buiten bracht. Dit jaar bleef Alpecin-Deceuninck wel meer dan behoorlijk overeind en nam het zelfs misschien het meeste initiatief. "Ik denk dat ze binnen die ploeg kunnen zeggen dat ze bij de betere teams waren. Andere ploegen moeten in de spiegel kijken."

Visma-Lease a Bike nooit vooraan

Eén van die ploegen is zowaar Visma-Lease a Bike en dat hadden we toch niet verwacht. Nochtans hebben de helpers van Van Aert zich wel ingezet. "De mannen van Wout van Aert hebben heel veel controlerend werk gedaan, maar ze hebben nooit als ploeg vooraan gezeten." De verwachting was dat het moment nog wel zou komen dat ze zouden opschuiven.

Dat heeft te maken met de prestaties van de voorbije jaren. "Soms dacht je: ze zullen nog wel komen, met zo'n reputatie, ze komen altijd. In principe zijn ze buiten Jorgenson nooit in koers geweest." De Amerikaan schoof op de Muur van Geraardsbergen aardig op, maar kwam daarna ook niet meer in aanmerking om mee te doen voor de prijzen.

Niet de dag van Wout van Aert

Dat was ook niet zo voor Wout van Aert, die achteraf wel met een eerlijke analyse kwam. Terug naar de tekentafel dus.