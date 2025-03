Stuyven weet nog hoe zijn ploeg Van der Poel versloeg, maar weigert zichzelf plaats toe te kennen tussen de toppers

Mathieu van der Poel verslaan is een uitdaging voor later in het jaar. Jasper Stuyven en zijn ploegmaats van Lidl-Trek hebben het vorig jaar wel een keertje kunnen doen.

Lidl-Trek presenteert zich de laatste jaren als een sterk blok. Stuyven weet dan ook wat de manier is om de absolute toppers als Pogacar en Van der Poel het vuur aan de schenen te leggen. "De E3 van vorig jaar, toen we met vier renners in de top elf eindigden, is daar het perfecte voorbeeld van, ook al wonnen we niet. Als iemand outstanding is, moet je dat accepteren", aldus Stuyven in De Zondag.

"Twee dagen later slaagden we er in Gent-Wevelgem wel in om Mathieu dankzij een collectieve prestatie te verslaan", herinnert de Leuvenaar zich. Mads Pedersen was de man die het kon afmaken. "Dat was ook Mads' verdienste, maar het moet dit voorjaar opnieuw onze ambitie zijn om ons overtal op de juiste momenten uit te spelen."

Stuyven vergelijkt zich niet graag met andere renners

Waar plaatst Stuyven zich eigenlijk ten opzichte van die grote namen? Ten opzichte van een Evenepoel, Pogacar, Van der Poel en Van Aert? "Ik vind dat het niet aan mij is om die vraag te beantwoorden", blijft Stuyven op de vlakte. "Analisten en andere topsporters kunnen dat wel. Ik doe zoiets gewoon niet graag, mezelf vergelijken met collega's."

In elk geval zijn niet al die toppers aanwezig in het begin van het Vlaamse wielerseizoen en dus liggen er kansen voor de rest. Kuurne-Brussel-Kuurne is bijvoorbeeld een speciale koers voor Stuyven. "Dat moet natuurlijk niet overroepen worden, maar mijn moeder is in Kuurne opgegroeid. Als kind heeft mijn grootvader er mee voor gezorgd dat ik de koersmicrobe te pakken kreeg."

Stuyven keert graag terug naar Kuurne

Die koersmicrobe leidde tot winst in Kuurne in 2016. "Dat ik later Kuurne-Brussel-Kuurne kon winnen, mijn eerste semiklassieker en op die manier, draagt uiteraard een emotionele bagage met zich mee. Dat is elk jaar opnieuw een wedstrijd waar ik met veel plezier naar terugkeer. Terwijl sommigen de dag na de Omloop net iets minder graag naar Kuurne afreizen, is dat bij mij zeker niet het geval."