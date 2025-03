Tim Merlier onthult wat er allemaal mis liep in K-B-K: "Frustrerend, dit is een gemiste kans"

Tim Merlier is er niet in geslaagd om de Kuurne-Brussel-Kuurne te winnen. De Europese kampioen moest van te ver komen in de sprint en eindigde vijftiende.

Met al vier zeges achter zijn naam was Tim Merlier een van de topfavorieten voor de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Europese kampioen kwam er in de sprint echter niet aan te pas en eindigde niet in de top tien.

"Het was al verloren op één kilometer van de streep, ik moest nog over een vluchtheuvel springen. Dus nee, gemiste kans. Ik denk wel dat ik nog de benen had om iets te forceren in de sprint, maar deze keer lukte het dus niet", zei Merlier in een eerste reactie tijdens de live-uitzending op Sporza.

Merlier had niet het goede gevoel onderweg

In de heuvelzone liep het nochtans wel perfect voor Merlier, we zagen hem niet of nauwelijks. "Perfect zou ik nu niet zeggen, het was allemaal heel nerveus. Ik raakte precies niet in de koers zoals ik het wilde. Maar ik zat er wel altijd goed bij."

"Mij verstoppen kan ik wel. Ik moest eerst aan de kant voor een sanitaire stop, bij het opschuiven reed er nog iemand tegen mijn stuur waardoor er gevallen werd. Die kon ik nog net ontwijken. Op de Côte de Trieu stond ik ook twee keer bijna stil."

Sprinten voor de zege zat er dus niet in voor Merlier. "Het was frustrerend, maar ik ben er blijven in geloven. Het liep echter voor die vluchtheuvel al mis. We zaten te ver... Soms hangt het af van details. Vandaag zat het niet volledig mee", besloot Merlier nog.