Doet hij wat Van der Poel niet kon? De Cauwer ziet Philipsen scoren in Vlaamse klassieker

Jasper Philipsen was de man van het openingsweekend met een derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. José De Cauwer ziet hem ook scoren in een andere klassieker.

De voorbije jaren blonk Jasper Philipsen nooit uit in het openingsweekend. De sprinter van Alpecin-Deceuninck had vaak nog last van een hoogtestage, dat was dit jaar niet het geval doordat de koersen dit jaar een week later waren.

Als heeft het niet alleen daarmee te maken volgens José De Cauwer. "Hij is 27 jaar geworden en is op volle maturiteit gekomen. Alle muizenissen zijn uit zijn hoofd. Hij is daar waar hij moet zijn", zegt De Cauwer bij Sporza.

Volgens De Cauwer had Philipsen vorig jaar de stap nog niet gezet om het Vlaamse voorjaar te verteren. Mede dankzij stevige trainingen deze winter met Mathieu van der Poel lukte dat dit jaar wel voor Philipsen.

Kan Philipsen Gent-Wevelgem winnen?

Vorig jaar schitterde Philipsen al in het voorjaar met winst in Milaan-Sanremo en een tweede plaats in Parijs-Roubaix. Dit jaar kan Philipsen volgens De Cauwer dus ook scoren in enkele Vlaamse klassiekers.

"Nu moet een koers als Gent-Wevelgem kunnen. Hij staat er alleszins vanaf zijn eerste koersen." Vorig jaar werd Philipsen al vierde in Gent-Wevelgem, Mathieu van der Poel verloor toen de sprint à deux van Mads Pedersen.