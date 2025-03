Jorgenson zag Visma-Lease a Bike weer dezelfde fouten maken: "Gaan het er weer over hebben"

De voorbije twee jaar won Visma-Lease a Bike twee keer in het openingsweekend, dit jaar bleef de ploeg achter met lege handen. Matteo Jorgenson legde de vinger op de wond.

Een elfde plaats van Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad en een tweede plaats van Olav Kooij in Kuurne-Brussel-Kuurne. Visma-Lease a Bike was dit jaar niet aan het feest in het Vlaamse openingsweekend.

Ook Matteo Jorgenson kon het verschil niet maken, al was de Amerikaan echter over iets anders nog meer opgelucht. "Ik ben altijd blij als ik het openingsweekend overleef, met al het vel nog op mijn huid", zei hij bij Cycling Pro Net.

"Ik had een goed gevoel en voelde me sterk. Als team moeten we ons verbeteren de komende weken, maar ik ben vol vertrouwen richting Parijs-Nice." Daar verdedigt de Amerikaan vanaf volgende week zondag zijn eindzege van vorig jaar.

Laporte en Van Baarle werden gemist

Bij Visma-Lease a Bike is er duidelijk nog ruimte voor verbetering. "Dat hoef ik niet in het openbaar te zeggen, maar uit de debriefing van gisteren kwamen al wat duidelijke punten. Vandaag zullen we het daar opnieuw over hebben."

"Het klikte nog niet, maar we hadden ook weer veel pech met het wegvallen van Christophe (Laporte, nvdr.) door ziekte en Dylan (van Baarle, nvdr.) met zijn gebroken sleutelbeen. We misten onze basis. Laten we hopen dat dit keer zonder zeges in het Openingsweekend het beste nog moet komen."