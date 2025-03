Moet Visma-Lease a Bike topper nog lange tijd missen? "Er is geen behandeling voor"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike kwam tijdens het openingsweekend tekort en miste duidelijk Dylan van Baarle en Christophe Laporte. Al is er over de Fransman geen hoopgevend nieuws.

Ziektekiemen gooiden roet in het eten van het openingsweekend van Christophe Laporte. De Fransman werd ziek tijdens de voorbereiding en raakte niet op tijd fit. Nu lijkt er echter toch meer aan de hand te zijn.

Dat vertelde Head of Racing Grischa Niermann bij De Rode Lantaarn. "Er staat een groot vraagteken achter Christophe. Hij is al een tijdlang ziek. Hij is niet superziek, maar door het virus kan hij op dit moment ook niet trainen."

"Ik ben geen dokter, maar blijkbaar is er ook geen behandeling voor. Als hij nog langer niet kan trainen dan wordt het lastig. We hebben er ook niets aan als hij enkel een rugnummer opstelt. Hij moet ook in orde zijn, en daar ziet het op dit moment eerlijk gezegd niet naar uit."

Geen Milaan-Sanremo, wel Ronde en Roubaix?

Laporte zou normaal in Milaan-Sanremo (22 maart) voor het eerst aan de start staan dit seizoen, maar die kans wordt dus steeds kleiner. Toch hoopt Visma-Lease a Bike nog altijd dat Laporte klaar raakt voor de heilige week.

In de Ronde van Vlaanderen (6 april) en Parijs-Roubaix (13 april) hoopt Niermann dat Laporte er wel weer bij kan zijn. "Als iemand snel in orde kan zijn, dan is het wel Christophe", besloot de Duitser hoopvol.